Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал

Новости спорта:В Испании назвали новую дату проведения первого Эль-Класико сезона.

В эту субботу, 26 октября, на Камп Ноу должно было состояться первое Эль-Класико сезона. Но протесты, которые охватили Каталонию не позволяют провести этот суперматч.

Команды вместе с руководством федерации футбола Испании долго принимали решения о переносе матча. Одним из вариантов выхода из ситуации было поменять местами Эль-Класико - сейчас сыграть в Мадриде, а во втором круге - в Барселоне.

Сегодня на федерации футбола Испании появилась официальная информация.

Матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал" пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. О времени начала игры пока не сообщается.

Указано, что такое решение принял комитет по проведению соревнований, проанализировав предложения обоих клубов, а также изучив отчет представителей федерации о возможности проведения матча.