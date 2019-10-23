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Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал

Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
12:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В Испании назвали новую дату проведения первого Эль-Класико сезона.

В эту субботу, 26 октября, на Камп Ноу должно было состояться первое Эль-Класико сезона. Но протесты, которые охватили Каталонию не позволяют провести этот суперматч.

Команды вместе с руководством федерации футбола Испании долго принимали решения о переносе матча. Одним из вариантов выхода из ситуации было поменять местами Эль-Класико - сейчас сыграть в Мадриде, а во втором круге - в Барселоне.

Сегодня на федерации футбола Испании появилась официальная информация. 

Матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал" пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. О времени начала игры пока не сообщается.

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Указано, что такое решение принял комитет по проведению соревнований, проанализировав предложения обоих клубов, а также изучив отчет представителей федерации о возможности проведения матча.

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ФК Барселона, Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Мадрид.
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