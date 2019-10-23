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Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет

Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
12:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Игрок сборной Украины и лондонского Вест Хэма отмечает 30-летие.

Сегодня, 23 октября, день рождения у полузащитника сборной Украины и «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Ему исполнилось 30 лет.

Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989, играл в юношеских клубах Чернигова и Киева. 

Дебютировал за "Динамо" в УПЛ в 2008 году, в сезоне 2017/2018 выступал за дортмундскую "Боруссию", с прошлого сезона играет за "Вест Хэм".

Неоднократно становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Со сборной Украины участвовал на Евро-2012 и Евро-2016. Второй бомбардир в истории сборной (37 голов).

Вест Хэм поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с юбилеем – 30-летием – в социальной сети Твиттер. Клуб на своей странице опубликовал видео с эффектными голами Андрея в чемпионате Англии.

"Желаем очень счастливого дня рождения! Приятного дня, Ярмо!", – дополнили теплыми пожеланиями ролик на клубной странице в Твиттере.

Как играет Ярмоленко

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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