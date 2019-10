Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет

Сегодня, 23 октября, день рождения у полузащитника сборной Украины и «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Ему исполнилось 30 лет.

Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989, играл в юношеских клубах Чернигова и Киева.

Дебютировал за "Динамо" в УПЛ в 2008 году, в сезоне 2017/2018 выступал за дортмундскую "Боруссию", с прошлого сезона играет за "Вест Хэм".

Неоднократно становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Со сборной Украины участвовал на Евро-2012 и Евро-2016. Второй бомбардир в истории сборной (37 голов).

Вест Хэм поздравил украинского полузащитника Андрея Ярмоленко с юбилеем – 30-летием – в социальной сети Твиттер. Клуб на своей странице опубликовал видео с эффектными голами Андрея в чемпионате Англии.

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7!

Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU

— West Ham United (@WestHam) 23 октября 2019 г.