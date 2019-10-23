Украинский клуб оштрафован на 100 тыс грн за отказ играть официальными мячами

Новости спорта:Клуб оштрафован по 25 тысяч гривен за каждый домашний матч, в котором играл мячами другой фирмы.

Львовский Рух получил штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета в связи с отказом играть официальными мячами Первой лиги марки Select.

Штраф касается четырех матчей Руха против Николаева, Оболони-Бровар, Черноморца и Кремня, в котором Рух играл мячами Puma. 25 тысяч гривен — штраф за каждую игру.

Отметим, что Рух не имеет права обжаловать решение КДК и в дальнейшем, скорее всего, будет и дальше получать подобные штрафы в случае отказа играть мячами Select.

Изначально 13 представителей Первой и Второй лиг Украины выступили против внедрения официального мяча, ведь не была учтена позиция клубов. Открытое письмо президенту ПФЛ подписали представители следующих клубов: Агробизнес, Балканы, Волынь, СК Днепр-1, Колос, Ингулец, Николаев, Металлист-1925, Оболонь-Бровар, Прикарпатье, Рух, Калуш, Минай.

В данный момент претензий к новому мячу Select нет ни у одного из этих клубов, кроме Руха.

Напомним, что в середине февраля ПФЛ объявил, что с начала нового сезона Первая и Вторая лига будут иметь фирменный официальный мяч Select. Соглашение с компанией TM Select было подписано минимум на три сезона: 2019/20, 2020/21 и 2021/22.