Погба и Де Хеа пропустили тренировку Манчестер Юнайтед

Новости спорта:В свою очередь, к занятиям с первой командой вернулся Лингард.

Полузащитник Поль Погба и вратарь Давид Де Хеа не тренировались с первой командой Манчестер Юнайтед накануне матча с Партизаном в Лиге Европы, сообщает Sky Sports.

Француз пропустил три предыдущих игры манкунианцев из-за травмы. Ожидается, что он вернется в строй к воскресному матчу внутреннего чемпионата с Норвичем.

Де Хеа, в свою очередь, отыграл полный матч с Ливерпулем (1:1), несмотря на полученное в расположении сборной Испании повреждение. Завтра его с большой долей вероятности сменит Серхио Ромеро.

В свою очередь, вернулся к тренировкам с первой командой английский вингер Красных дьяволов Джесси Лингард. Также в общей группе занимались Антони Марсьяль и Аарон Уан-Биссака, вернувшиеся в строй перед матчем с Ливерпулем.

Матч между Партизаном и МЮ состоится завтра в 20:00 по киевскому времени.