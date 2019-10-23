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Погба и Де Хеа пропустили тренировку Манчестер Юнайтед

Погба и Де Хеа пропустили тренировку Манчестер Юнайтед
15:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В свою очередь, к занятиям с первой командой вернулся Лингард.

Полузащитник Поль Погба и вратарь Давид Де Хеа не тренировались с первой командой Манчестер Юнайтед накануне матча с Партизаном в Лиге Европы, сообщает Sky Sports.

Француз пропустил три предыдущих игры манкунианцев из-за травмы. Ожидается, что он вернется в строй к воскресному матчу внутреннего чемпионата с Норвичем.

Де Хеа, в свою очередь, отыграл полный матч с Ливерпулем (1:1), несмотря на полученное в расположении сборной Испании повреждение. Завтра его с большой долей вероятности сменит Серхио Ромеро.

В свою очередь, вернулся к тренировкам с первой командой английский вингер Красных дьяволов Джесси Лингард. Также в общей группе занимались Антони Марсьяль и Аарон Уан-Биссака, вернувшиеся в строй перед матчем с Ливерпулем.

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Матч между Партизаном и МЮ состоится завтра в 20:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Давид Де Хеа.
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