Динамо - Копенгаген: пресс-конференция Михайличенко перед матчем (Видеотрансляция)

Новости спорта:Алексей Михайличенко проведет предматчевую пресс-конференцию перед матчем с Копенгагеном в Лиге Европы.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало в 16:30 по киевскому времени.

В завтрашней игре тренерский штаб датчан рассчитывает на 20 футболистов, которые прилетели в составе делегации команды в Киев.

Поединок обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умут Мелером.

Начало поединка, который состоится в четверг, 24 октября, запланировано на 22:00. На сайте "Телеграф Спорт" будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.