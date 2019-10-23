Александрия вылетела во Францию, прождав 5 часов из-за тумана

Новости спорта:Туман не помешал команде Владимира Шарана улететь на матч Лиги Европы.

Александрия все же отправилась на матч Лиги Европы против французского Сент-Этьенна, сообщает официальный твиттер клуба. Борт YE 5991, на котором отправились александрийцы, уже на пути в Сент-Этьенн.

Команда Владимира Шарана вылетела во Францию около 15:00 с 5-часовой задержкой рейса, связанной с сильным туманом в аэропорту Борисполь. Вылет был запланирован на 10:00 по киевскому времени.

В то же время, список футболистов, отправившихся на матч против Сент-Этьенна, официальный твиттер Александрии не приводит.

Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается pic.twitter.com/7ShxK4YEGS — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 23 октября 2019 г.

Матч Лиги Европы против Сент-Этьенна команда Шарана проведет завтра, 24 октября.

После двух туров в активе у александрийцев 1 очко, столько же и у французской команды.