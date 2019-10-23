Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Манчестер Сити

Новости спорта:Украинец Руслан Малиновский получил самый высокий балл среди всех футболистов бергамасков по мнению WhoScored.

В Манчестере на Этихад Стэдиум прошел поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Аталантой. Несмотря на то, что итальянцы первыми повели в счете, победу прогнозируемо одержали чемпионы Англии (5:1).

Счет в матче открыл хавбек Руслан Малиновский, который отличился первым для себя голом в футболке Аталанты и в Лиге чемпионов. Помимо результативного действия, украинец этот матч может внести к себе в актив в виду того, что он стал лучшим игроком Аталанты по мнению WhoScored.

Малиновский получил самую высокую оценку среди игроков бергамасков — 7.6. Также хавбек стал 6-м в списке лучших игроков матча. Лучше Малиновского, по мнению портала, отыграли лишь некоторые игроки "горожан" — Илкай Гюндоган (7.7), Рияд Марез (7.7), Эдерсон (7.9), Серхио Агуэро (8.5) и Рахим Стерлинг (10, лучший игрок матча).