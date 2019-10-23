Скачать
Среда, 23.10.2019
Хачериди подписал контракт с Динамо
Хачериди подписал контракт с Динамо
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Манчестер Сити

Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче против Манчестер Сити
15:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Украинец Руслан Малиновский получил самый высокий балл среди всех футболистов бергамасков по мнению WhoScored.

В Манчестере на Этихад Стэдиум прошел поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Аталантой. Несмотря на то, что итальянцы первыми повели в счете, победу прогнозируемо одержали чемпионы Англии (5:1).

Счет в матче открыл хавбек Руслан Малиновский, который отличился первым для себя голом в футболке Аталанты и в Лиге чемпионов. Помимо результативного действия, украинец этот матч может внести к себе в актив в виду того, что он стал лучшим игроком Аталанты по мнению WhoScored.

О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России (Видео)

Малиновский получил самую высокую оценку среди игроков бергамасков — 7.6. Также хавбек стал 6-м в списке лучших игроков матча. Лучше Малиновского, по мнению портала, отыграли лишь некоторые игроки "горожан" — Илкай Гюндоган (7.7), Рияд Марез (7.7), Эдерсон (7.9), Серхио Агуэро (8.5) и Рахим Стерлинг (10, лучший игрок матча).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
04 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
05 Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь