О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России (Видео)

Корреспондент B/R Football Аарон Уэст приехал в Киев и снял ролик об истории донецкого Шахтера, который в связи с агрессией РФ и ее наемников на территории восточной Украины вынужденно покинул город в 2014 году.

Участие в съемках ролика приняли игроки Шахтера Тарас Степаненко, Манор Соломон и Жуниор Мораес, генеральный директор Сергей Палкин, помощник тренера Дарио Срна, а также представитель фан-клуба.

Представители Горняков рассказали о причинах, по которым пришлось покинуть Донецк, а также нынешних делах клуба.

"The dream [...] is to return home to Donetsk."



This is @FCShakhtar's story. pic.twitter.com/EJaHRl8YtS

— B/R Football (@brfootball) 22 октября 2019 г.