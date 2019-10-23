О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России (Видео)

Корреспондент B/R Football Аарон Уэст приехал в Киев и снял ролик об истории донецкого Шахтера, который в связи с агрессией РФ и ее наемников на территории восточной Украины вынужденно покинул город в 2014 году.
Участие в съемках ролика приняли игроки Шахтера Тарас Степаненко, Манор Соломон и Жуниор Мораес, генеральный директор Сергей Палкин, помощник тренера Дарио Срна, а также представитель фан-клуба.
Представители Горняков рассказали о причинах, по которым пришлось покинуть Донецк, а также нынешних делах клуба.
"The dream [...] is to return home to Donetsk."
This is @FCShakhtar's story. pic.twitter.com/EJaHRl8YtS
— B/R Football (@brfootball) 22 октября 2019 г.
На данный момент Шахтер уверенно лидирует в УПЛ и находится на третьем месте турнирной таблицы группы Лиги чемпионов.