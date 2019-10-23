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О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России (Видео)

О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России (Видео)
14:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Игроки и представители клуба рассказали о событиях в восточной Украине.

Корреспондент B/R Football Аарон Уэст приехал в Киев и снял ролик об истории донецкого Шахтера, который в связи с агрессией РФ и ее наемников на территории восточной Украины вынужденно покинул город в 2014 году.

Участие в съемках ролика приняли игроки Шахтера Тарас Степаненко, Манор Соломон и Жуниор Мораес, генеральный директор Сергей Палкин, помощник тренера Дарио Срна, а также представитель фан-клуба.

Представители Горняков рассказали о причинах, по которым пришлось покинуть Донецк, а также нынешних делах клуба.

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На данный момент Шахтер уверенно лидирует в УПЛ и находится на третьем месте турнирной таблицы группы Лиги чемпионов.

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Донбасс Арена, ФК Шахтер, Донбасс, Аарон Уэст.
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