Вратарь был удален на 11-й секунде матча (Видео)

Новости спорта:В матче "Коньяспор" - "Ени Малатьяспор" произошел необычный инцидент.

Чемпионат Турции продолжает удивлять. В матче "Коньяспор" — "Ени Малатьяспор" вратарь был удалён с поля после прямой красной карточки, он поймал мяч за пределами штрафной площади уже на 11-й секунде игры.

Матч 8-го тура турецкой футбольной Суперлиги между "Коньяспором" и "Ени Малатьяспором" шокировал зрителей уже на первой минуте. Вратарь хозяев Серкан Кырынтылы заработал удаление, выйдя за пределы штрафной и рукой прервав заброс мяча от соперника. Он будто забыл, что не имеет права касаться мяча руками за пределами штрафной площади. Поняв, что натворил, голкипер даже не стал дожидаться красной карточки от арбитра, а сразу побрёл в сторону раздевалки. Тренеру "Коньяспора" пришлось заменять полевого игрока на вратаря, поле покинул защитник команды Альпер Улудаг, а Эртугруп Ташкыран же занял место в воротах. А уже на четвёртой минуте матча гости открыли счёт. В итоге "Коньяспор" проиграл со счётом 0:2.

В этом розыгрыше турецкого чемпионата вратарь провёл 8 матчей, в которых пропустил 5 мячей. Именно он был вратарём сборной Турции в товарищеском матче с командой России в июне 2018 года. Тогда Кырынтылы отдал голевую передачу на Юнуса Маллы, который пробил в противоход Игорю Акинфееву. Он также был в старте сборной Турции в сентябре того же года в матче Лиги наций, в котором Россия команда одержала победу со счётом 2:1.

После восьми туров команда вратаря-героя занимает 8-е место, набрав 12 очков.