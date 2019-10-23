Маркевич: Загребское Динамо - тактически грамотная команда

Новости спорта:Мирон Маркевич лестно отозвался о сопернике Шахтера в Лиге чемпионов.

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о матче ЛЧ «Шахтер» – «Динамо» Загреб (2:2).

«Не думаю, что игра хорватов стала для «Шахтера» сюрпризом. Тем более, что раньше хорваты разгромили «Аталанту» и неплохо выглядели против «Манчестер Сити».

Но я удивлен такой игрой хорватской команды. Это очень тактически грамотная команда. У них нет суперзвезд, но они показывают очень дисциплинированный футбол.

Арбитр давал играть. Не думаю, что у него был какой-то умысел в эпизоде с неназначенным фолом на Коноплянке. Просто такая манера судейства. Может, фол и был – тут 50 на 50. Он не свистнул, просто нужно играть до конца.

Не понимаю, почему не ставят Додо. Видно, что это молодой пацан, который хочет играть, у него есть необходимое мастерство. Нужно ставить, но тренеру виднее», – сказал Маркевич.