Хачериди подписал контракт с Динамо

Новости спорта:Евгений Хачериди определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди продолжит карьеру в чемпионате Беларуси. Его новым клубом стал Динамо-Брест, за который играют три других украинца: Александр Нойок, Алексей Хобленко и Артем Милевский.

Контракт рассчитан на два года, вступит в силу с 1 января 2020 года. Последние полгода игрок находился без команды. Последним его клубом был греческий ПАОК. В прошлом сезоне бывший лидер защиты Динамо сыграл всего 3 матча в чемпионате Греции.

Согласно информации греческих источников, игроком интересовались коллективы из Турции и Саудовской Аравии, однако сам игрок предпочел играть в стране, которая находится очень близко к его родине.

Динамо-Брест за 5 туров до конца лидирует в чемпионате Беларуси, опережая БАТЭ на 7 очков. За свою карьеру кроме ПАОКа защитник играл за Олком (Мелитополь), Волынь (Луцк) и киевское Динамо. За сборную Украины Евгений отыграл 51 матч и отличился тремя забитыми мячами.