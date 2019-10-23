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Хачериди подписал контракт с Динамо

Хачериди подписал контракт с Динамо
16:46 Сегодня Телеграф Телеграф спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Евгений Хачериди определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди продолжит карьеру в чемпионате Беларуси. Его новым клубом стал Динамо-Брест, за который играют три других украинца: Александр Нойок, Алексей Хобленко и Артем Милевский.

Контракт рассчитан на два года, вступит в силу с 1 января 2020 года. Последние полгода игрок находился без команды. Последним его клубом был греческий ПАОК. В прошлом сезоне бывший лидер защиты Динамо сыграл всего 3 матча в чемпионате Греции.

Согласно информации греческих источников, игроком интересовались коллективы из Турции и Саудовской Аравии, однако сам игрок предпочел играть в стране, которая находится очень близко к его родине.

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Динамо-Брест за 5 туров до конца лидирует в чемпионате Беларуси, опережая БАТЭ на 7 очков. За свою карьеру кроме ПАОКа защитник играл за Олком (Мелитополь), Волынь (Луцк) и киевское Динамо. За сборную Украины Евгений отыграл 51 матч и отличился тремя забитыми мячами.

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ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, Евгений Хачериди, Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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