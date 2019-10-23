Тайсон сыграл юбилейный матч за Шахтер

Вчера, 22 октября, донецкий Шахтер провел матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо. Итогом поединка стала голевая ничья 2:2. Капитану Горняков Тайсону в этом противостоянии покорилось уникальное достижение.
Для бразильца вчерашний поединок стал юбилейным в составе Оранжево-черных. Так, на счету Тайсона уже 250 матчей в составе Шахтера. Таким образом, он стал 37-м футболистом в истории дончан, которому покорился данный рубеж.
Матч с загребским «Динамо» стал для Тайсона 250-м за «Шахтер»! ⚒
Рассказываем о карьере капитана в клубе: https://t.co/zyLlf4vz7T. pic.twitter.com/bRAfb8hQNq
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2019
Донецкий клуб поздравил Тайсона с этим достижением, а также рассказал о карьере Капитана в команде.
Бразилец присоединился к Шахтеру в 2013 году, дебютировав за первую команду 13 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д (2:2). На счету Тайсона 14 титулов в составе дончан: 5 побед в чемпионате Украины, 5 Кубков Украины и 4 Суперкубка Украины. С сезона 2017/18 Тайсон является капитаном команды.