Скачать
Среда, 23.10.2019
Хачериди подписал контракт с Динамо
Хачериди подписал контракт с Динамо
Аякс 0:0 Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс 0:0 Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Тайсон сыграл юбилейный матч за Шахтер

Тайсон сыграл юбилейный матч за Шахтер
18:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Тайсон сыграл против Динамо (Загреб) оба тайма, голевыми действиями не отметился.

Вчера, 22 октября, донецкий Шахтер провел матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо. Итогом поединка стала голевая ничья 2:2. Капитану Горняков Тайсону в этом противостоянии покорилось уникальное достижение. 

Для бразильца вчерашний поединок стал юбилейным в составе Оранжево-черных. Так, на счету Тайсона уже 250 матчей в составе Шахтера. Таким образом, он стал 37-м футболистом в истории дончан, которому покорился данный рубеж. 

Донецкий клуб поздравил Тайсона с этим достижением, а также рассказал о карьере Капитана в команде. 

Бразилец присоединился к Шахтеру в 2013 году, дебютировав за первую команду 13 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д (2:2). На счету Тайсона 14 титулов в составе дончан: 5 побед в чемпионате Украины, 5 Кубков Украины и 4 Суперкубка Украины. С сезона 2017/18 Тайсон является капитаном команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
04 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
05 Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь