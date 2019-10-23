Тайсон сыграл юбилейный матч за Шахтер

Новости спорта:Тайсон сыграл против Динамо (Загреб) оба тайма, голевыми действиями не отметился.

Вчера, 22 октября, донецкий Шахтер провел матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо. Итогом поединка стала голевая ничья 2:2. Капитану Горняков Тайсону в этом противостоянии покорилось уникальное достижение.

Для бразильца вчерашний поединок стал юбилейным в составе Оранжево-черных. Так, на счету Тайсона уже 250 матчей в составе Шахтера. Таким образом, он стал 37-м футболистом в истории дончан, которому покорился данный рубеж.

Матч с загребским «Динамо» стал для Тайсона 250-м за «Шахтер»! ⚒ Рассказываем о карьере капитана в клубе: https://t.co/zyLlf4vz7T. pic.twitter.com/bRAfb8hQNq — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2019

Донецкий клуб поздравил Тайсона с этим достижением, а также рассказал о карьере Капитана в команде.

Бразилец присоединился к Шахтеру в 2013 году, дебютировав за первую команду 13 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д (2:2). На счету Тайсона 14 титулов в составе дончан: 5 побед в чемпионате Украины, 5 Кубков Украины и 4 Суперкубка Украины. С сезона 2017/18 Тайсон является капитаном команды.