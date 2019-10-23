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"Выходим только побеждать": Цыганков о матче с Копенгагеном

"Выходим только побеждать": Цыганков о матче с Копенгагеном
19:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Украинский полузащитник Виктор Цыганков нацелен только на победу в предстоящем матче.

Крайний полузащитник Динамо Виктор Цыганков высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена. Украинец признался, что тренерский штаб выбрал план на поединок с агрессивной и быстрой игрой.

"Хорошая команда, быстрая и агрессивная. Наверное, будет интересно играть с командами, которые не сидят сзади и не отбиваются. Хочется, чтобы футбол понравился болельщикам. У нас есть план на игру, попытаемся его реализовать. Дома мы будем играть агрессивно и быстро.

Считаю, свои моменты у Динамо будут. Вербич ничего не говорил про свою бывшую команду, только сказал, что у них много травмированных. Особо информации он не давал. Очки мы не считаем, а выходим только побеждать", - приводит слова Цыганков официальный сайт Динамо.

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Напомним, матч Динамо - Копенгаген состоится в четверг, 24 октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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