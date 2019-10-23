"Все еще очень хорошая команда": Тренер Копенгагена о Динамо

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20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Столе Сольбаккен прокомментировал ближайший

Главный тренер датского "Копенгагена" Столе Сольбаккен ожидает сложный матч против "Динамо" в Лиге Европы, сообщает Укринформ.

"Мы видели много матчей "Динамо". Это все еще очень хорошая команда, хотя "Шахтер" покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше.

Мы не боимся, но уважаем соперника. Мы уже играли на этом стадионе против "Днепра". Мы ожидаем два сложных матча против "Динамо". Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - сказал Сольбаккен.

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Матч группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Копенгаген" состоится завтра, 24 октября, на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 22:00.

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Футбол, Новости футбола, Столе Сольбаккен, ФК Динам о(Киев).
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