Манчестер Сити построит стадион рядом с "Этихад"

Новости спорта:"Манчестер Сити" планирует построить крытый стадион ориентировочно за € 350 млн для проведения концертов, матчей НБА и боев UFC.

По данным The Sun, арену планируется построить рядом с клубным стадионом "Этихад". Городской совет Манчестера и большинство жителей района уже одобрили данный проект.

Планируется, что вместимость стадиона составит 21 тыс. мест. Строительство арены займёт около трёх лет.

В последние годы руководство "Манчестер Сити" потратило около € 460 млн на инвестиции в район, где находится клубный стадион.

"Манчестер Сити", набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 10-м туре АПЛ "горожане" на своём поле сыграют с "Астон Виллой" (26 октября).