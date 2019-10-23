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Манчестер Сити построит стадион рядом с "Этихад"

Манчестер Сити построит стадион рядом с "Этихад"
20:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Манчестер Сити" планирует построить крытый стадион ориентировочно за € 350 млн для проведения концертов, матчей НБА и боев UFC.

По данным The Sun, арену планируется построить рядом с клубным стадионом "Этихад". Городской совет Манчестера и большинство жителей района уже одобрили данный проект.

Планируется, что вместимость стадиона составит 21 тыс. мест. Строительство арены займёт около трёх лет.

В последние годы руководство "Манчестер Сити" потратило около € 460 млн на инвестиции в район, где находится клубный стадион.

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"Манчестер Сити", набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 10-м туре АПЛ "горожане" на своём поле сыграют с "Астон Виллой" (26 октября).

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НБА, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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