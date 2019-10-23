Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)

Новости спорта:Ярослав Ракицкий забил гол в матче против РБ Лейпциг.

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий открыл счёт в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (в данный момент счёт 1:1, идет 2-й тайм).

Бразильский защитник Дуглас дос Сантос с фланга выполнил подачу в штрафную, игроки "РБ Лейпциг" отбились, но Ракицкий подобрал отскок и отправил мяч в нижний угол ворот.

Матч "РБ Лейпциг" — "Зенит" проходит в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена". Обслуживает матч турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. В качестве его ассистентов выступают Мустафа Эйисой и Серкан Олгунджан.

"Зенит", набрав четыре очка, лидирует в турнирной таблице группы G. "РБ Лейпциг" (3) — на 3-м месте в группе.