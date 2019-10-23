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Среда, 23.10.2019
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Агент Тайсона рассказал об интересе Милана к игроку

Агент Тайсона рассказал об интересе Милана к игроку
21:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер требовал 30 миллионов евро за бразильца минувшим летом.

Милан интересовался полузащитником Шахтера Тайсоном минувшим летом. По словам агента бразильца Диего Дорнеллеса итальянский клуб предлагал недостаточную сумму, однако она не устроила "горняков". Дорнеллес также уверен, что будущие переговоры зависят только от донецкого клуба.

"Да, Милан интересовался Тайсоном. Шахтер не принял предложение "россонери". Они потребовали 30 миллионов евро, которые прописаны в клаусуле игрока. Я не уполномочен называть цифры, но предлагаемой суммы было недостаточно.

Хотел ли Тайсон в Милан? Шахтер ему очень близок, он капитан команды. Он проводит отличный сезон, все хорошо. Но он также и восхищается Миланом, для него было бы гордостью носить футболку "россонери". Но в данный момент он уважает свою команду и ее фанатов.

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Сейчас никаких контактов с Миланом нет, а будущие переговоры зависят от Шахтера. Тайсон счастлив в Шахтере, но будущее зависит не только от него", – цитирует Дорнеллеса Calciomercato.

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ФК Шахтер, ФК Милан, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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