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РБ Лейпциг обыграл Зенит в Лиге чемпионов

РБ Лейпциг обыграл Зенит в Лиге чемпионов
22:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" со счетом 2:1.

Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена". Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.

Счёт был открыт на 25-й минуте. Бразильский защитник "Зенита" Дуглас дос Сантос с фланга выполнил подачу в штрафную, игроки "РБ Лейпциг" отбились, но Ярослав Ракицкий подобрал отскок и отправил мяч в нижний угол ворот. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие. Конрад Лаймер пропустил мяч на Марселя Забитцера, получил обратную передачу в штрафной площади и пробил мимо Михаила Кержакова.

На 59-й минуте хозяев вывел вперёд Забитцер. Клостерман прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, Забитцер принял мяч и нанёс

Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео) удар по диагонали в дальнюю девятку.

"РБ Лейпциг", набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы G. "Зенит" (4) — на 3-м месте.

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