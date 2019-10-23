Датский футболист получил дисквалификацию за употребление кокаина

Новости спорта:Кен Ильсо Ларсен получил двухгодичную дисквалификацию за употребление кокаина.

Датский нападающий "Аделаиды Юнайтед" Кен Ильсо Ларсен дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина, сообщает The Local.

По сведениям источника, решение о дисквалификации вынесла Федерация футбола Австралии. В допинг-пробе футболиста было обнаружено присутствие бензоилэкгонина, который является первичным метаболитом кокаина.

После оглашения вердикта 32-летний Ларсен принял решение о завершении профессиональной карьеры.

"Я принял это не осознанное решение не для того, чтобы играть лучше. Это оказалось паршивое решение. В Австралии я был слишком одинок, поэтому в какой-то момент решил уйти от реальности. Я сожалею об этом, но полностью осознаю свои действия и буду жить с последствиями. Безусловно, я не думал, что закончу карьеру именно так", — сказал Ларсен.