Скачать
Среда, 23.10.2019
Ломаченко возглавил рейтинг The Ring, Усик - в топ-5
Ломаченко возглавил рейтинг The Ring, Усик - в топ-5
Челси нанес первое поражение Аяксу в Лиге чемпионов 2019/2020 (Фото)
Челси нанес первое поражение Аяксу в Лиге чемпионов 2019/2020 (Фото)
Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Датский футболист получил дисквалификацию за употребление кокаина

Датский футболист получил дисквалификацию за употребление кокаина
22:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кен Ильсо Ларсен получил двухгодичную дисквалификацию за употребление кокаина.

Датский нападающий "Аделаиды Юнайтед" Кен Ильсо Ларсен дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина, сообщает The Local.

По сведениям источника, решение о дисквалификации вынесла Федерация футбола Австралии. В допинг-пробе футболиста было обнаружено присутствие бензоилэкгонина, который является первичным метаболитом кокаина.

После оглашения вердикта 32-летний Ларсен принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Форвард Сан-Пауло получил дисквалификацию на 2 года из-за употребления кокаина

"Я принял это не осознанное решение не для того, чтобы играть лучше. Это оказалось паршивое решение. В Австралии я был слишком одинок, поэтому в какой-то момент решил уйти от реальности. Я сожалею об этом, но полностью осознаю свои действия и буду жить с последствиями. Безусловно, я не думал, что закончу карьеру именно так", — сказал Ларсен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кокаин, Футбол, Новости футбола, Кен Ильсо Ларсен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
04 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
05 Рестлер травмировал Тайсона Фьюри (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь