Мертенс побил уникальный рекорд Марадоны

Новости спорта:Форвард оформил дубль в ворота РБ Зальцбурга в матче Лиги чемпионов.

Наполи сыграл с Ред Булл Зальцбург в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В упорном поединке подопечные Карло Анчелотти смогли добыть победу (2:3).

Лучшим игроком в составе Наполи можно смело назвать нападающего Дриса Мертенса, который не только оформил дубль и отдал одну результативную передачу, но и приблизился к званию лучшего бомбардира в истории неаполитанского клуба.

Как сообщает Opta, благодаря своим двух голам в ворота РБ Зальцбурга 32-летний бельгиец обошел в списке лучших голеадоров Наполи легендарного Диего Армандо Марадону, на счету которого 115 мячей, тогда как у Мертенса отныне 116 взятий ворот.

Теперь много летнему лидеру Наполи осталось лишь опередить Марека Гамшика, в активе которого 121 гол за "аззурри".