МЮ намерен подписать лидера Лестера

Новости спорта:Англичанина попытаются подписать до старта чемпионата Европы.

Манчестер Юнайтед уверен, что клубу удастся подписать полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона следующим летом, сообщает Manchester Evening News.

Красные дьяволы попытаются договориться о трансфере англичанина до чемпионата Европы, который состоится следующим летом и благодаря удачному выступлению на котором цена на Мэддисона может быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что Лисы могут подписать с Мэддисоном новый контракт, чтобы позже использовать данный фактор для повышения его трансферной стоимости.

22-летний атакующий хавбек в нынешнем сезоне сыграл в 9 матчах Лестера во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Напомним, минувшим летом на Олд Траффорд перебралась другая звезда Лестера Харри Магуайр, за трансфер которого МЮ заплатил рекордные для защитника 80 миллионов фунтов.

На сегодняшний день команда Оле-Гуннара Сульшера занимает только 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В воскресенье, 27 октября, Юнайтед на выезде сыграет с Норвичем.