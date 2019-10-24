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Четверг, 24.10.2019
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МЮ намерен подписать лидера Лестера

МЮ намерен подписать лидера Лестера
07:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Англичанина попытаются подписать до старта чемпионата Европы.

Манчестер Юнайтед уверен, что клубу удастся подписать полузащитника Лестера Джеймса Мэддисона следующим летом, сообщает Manchester Evening News.

Красные дьяволы попытаются договориться о трансфере англичанина до чемпионата Европы, который состоится следующим летом и благодаря удачному выступлению на котором цена на Мэддисона может быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что Лисы могут подписать с Мэддисоном новый контракт, чтобы позже использовать данный фактор для повышения его трансферной стоимости.

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22-летний атакующий хавбек в нынешнем сезоне сыграл в 9 матчах Лестера во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Напомним, минувшим летом на Олд Траффорд перебралась другая звезда Лестера Харри Магуайр, за трансфер которого МЮ заплатил рекордные для защитника 80 миллионов фунтов.

На сегодняшний день команда Оле-Гуннара Сульшера занимает только 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В воскресенье, 27 октября, Юнайтед на выезде сыграет с Норвичем.

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Футбол, АПЛ, МЮ, ФК Лестер, Джеймс Мэддисон.
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