Определились финалисты Кубка Либертадорес

Новости спорта:Ривер Плейт и Фламенго сыграют в финальном матче Кубка Либертадорес.

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес Фламенго убедительно разбил Гремио с разницей в пять голов (5:0).

После ничьи (1:1) в начале октября команды встречались на поле знаменитой Мараканы, где команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Фламенго после гола Бруно Энрике.

Но уже в течение десяти минут после возобновления матча счет довели до крупного: Габриэль сначала забил с игры, а по истечении десяти минут реализовал пенальти.

Окончательный счет к 71-й минуте оформили защитники Пабло Мари и Родриго Кайо.

В финале Кубка Либертадорес бразильскую сторону уже ждет Ривер Плейт, по сумме двух матчей прошедший в полуфинале Бока Жуниорс.