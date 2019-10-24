Новости спорта:23 октября были сыграны восемь матчей Лиги чемпионов.

Вчера, 23 октября, в Лиге чемпионов УЕФА 2019/2020 были сыграны заключительные матчи третьего тура группового раунда. В частности, были сыграны матчи в квартетах E, F, G, H. В центральном матче игрового дня Интер дома обыграл Боруссию Д со счетом 2:0.

Стоит отметить, что вчера украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий забил шикарный мяч в ворота РБ Лейпциг. Кроме того, после долгой паузы, связанной с травмой, гол оформил капитан Барселоны Лионель Месси, который огорчил вратаря Славии уже на третьей минуте.

Положение команд после 3-го тура:

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября (обновляется)

РБ Лейпциг - Зенит 2:1

Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 — Ракицкий, 25

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Упамекано, Мукиэле — Лаймер (Демме, 86), Кампль — Сабитцер, Форсберг, Лукман (Поульсен, 69) — Вернер (Кунья, 46)

Зенит: Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Дриусси (Мак, 82), Барриос, Оздоев, Шатов (Осорио, 65) — Дзюба, Азмун (Кузяев, 75)

Предупреждение: Барриос

Аякс - Челси 0:1

Гол: Батшуайи, 86

Аякс: Онана — Дест, Велтман (Хунтелаар, 89), Блинд, Тальяфико — Альварес (де Йонг, 89), ван де Беек, Мартинес — Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74)

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо — Ковачич, Жоржиньо, Маунт — Виллиан (Пулишич, 66), Абрахам (Батшуайи, 71), Хадсон-Одои (Джеймс, 90)

Предупреждения: Тадич, Мартинес — Зума

Генк - Ливерпуль 1:4

Голы: Одей, 88 — Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87

Генк: Куке — Мехле, Куэста, Лукуми, Уронен — Бонгонда (Ндонгала, 66), Хейнен, Берг, Ито (Хаджи, 87) — Самата — Онуачу (Одей, 81)

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63) — Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 73) — Мане, Фирмино (Ориги, 80), Салах

Предупреждения: Одей — Гомес

Славия - Барселона 1-2

Голы: Боржил, 50 - Месси, 3, Олайинка, 57 (автогол)

Славия: Коларж - Цоуфал, Кудела, Говорка, Боржил - Шевчик, Соучек - Зелены (Тецл, 46), Станчу (Хюшбауэр, 76), Масопуст (ван Бюрен, 76) - Олайинка.

Барселона:тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Бускетс (Видаль, 78), Де Йонг, Артур (Ракитич, 84) - Гризманн (Дембеле, 69), Суарес, Месси.

Предупреждения: Масопуст, Боржил, Олайинка, Шевчик - Альба, Дембеле.

Интер - Боруссия Д 2:0

Голы: Мартинес, 22, Кандрева, 89

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Асамоа — Лукаку (Эспосито, 62), Мартинес (Борха Валеро, 90).

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц — Дилейни (Дауд, 65), Вайгль, Витсель — Азар (Геррейру, 84), Санчо, Брандт.

Предупреждения: Брозович, Барелла, Годин, Кандрева — Вайгль, Хуммельс.

На 82-й минуте Лаутаро Мартинес (Интер) не забил пенальти (вратарь).

Лилль - Валенсия 1:1

Голы: Иконе, 90+5 — Черышев, 63

Лилль: Маньян — Челик, Фонте, Джало, Брадарич — Габриэль — Язычи, Андре, Сумаре, Араужо — Осимхен

Валенсия: Силлессен — Васс, Паулиста, Диакаби, Хауме — Коклен, Парехо, Кондогбия, Черышев — Гомес, Гамейро

Предупреждения: Челик, Араужо, Джало, Габриэль — Диакаби, Гомес

Удаление: Диакаби, 84 (вторая желтая карточка)

РБ Зальцбург — Наполи 2:3

Голы: Холанд, 40, с пенальти, 72 — Мертенс, 17, 64, Инсинье, 73.

РБ Зальцбург: Станкович (Карлос, 33) — Кристенсен, Андре Рамальо, Вебер, Ульмер — Юнузович, Мвепу (Койта, 89) — Дака (Ашимеру, 68), Минамино, Хван — Холанд.

Наполи: Мерет — Малькюи, Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо — Кальехон (Эльмас, 80), Аллан, Фабиан Руис, Зьелински — Мертенс (Льоренте, 76), Лосано (Инсинье, 65).

Предупреждения: Холанд — Лосано, Малькюи, Льоренте

Бенфика — Лион 2:1

Голы: Силва, 4, Пицци, 86 — Депай, 70

Бенфика: Влаходимос — Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо — Фернандеш, Флорентину, Габриэль — Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59), Серви (Де Томас, 78)

Лион: Лопеш — Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне — Террье (Мендес, 56), Ауар (Рейне-Аделаид, 88), Тузар, Корне (Траоре, 66) — Дембеле, Депай

Предупреждения: Пицци — Марсело, Дембеле, Коне

Напомним, 22 октября, Шахтер принимал Динамо (Загреб) в 3-м туре ЛЧ, а уже сегодня свои матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы проведут Александрия и Динамо. "Телеграф Спорт" проведет текстовые трансляции обоих поединков.