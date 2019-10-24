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Четверг, 24.10.2019
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Ибрагимович может вернуться в Европу: назван главный претендент на шведа
11:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Звездный швед может помочь Наполи навязать борьбу Юве.

Руководство Наполи планирует предложит полуторагодичный контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон форварду Лос-Анджелес Гэлакси Златану Ибрагимовичу, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола предложил услуги своего клиента Интеру.

Ибрагимович выступает за Гэлакси с 2018 года. В нынешнем сезоне 38-летний футболист провел 30 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.

Наполи сейчас в турнирной таблице Серии А занимает четвертую позицию. Следующую встречу команда Карло Анчелотти проведет на выезде 27 октября против СПАЛ.

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Златан Ибрагимович, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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