Ибрагимович может вернуться в Европу: назван главный претендент на шведа

Новости спорта:Звездный швед может помочь Наполи навязать борьбу Юве.

Руководство Наполи планирует предложит полуторагодичный контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон форварду Лос-Анджелес Гэлакси Златану Ибрагимовичу, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола предложил услуги своего клиента Интеру.

Ибрагимович выступает за Гэлакси с 2018 года. В нынешнем сезоне 38-летний футболист провел 30 матчей, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.

Наполи сейчас в турнирной таблице Серии А занимает четвертую позицию. Следующую встречу команда Карло Анчелотти проведет на выезде 27 октября против СПАЛ.