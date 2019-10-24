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ФИФА приняла решение, где провести первый обновленный клубный чемпионат мира

ФИФА приняла решение, где провести первый обновленный клубный чемпионат мира
11:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Первый розыгрыш турнира в новом формате состоится в Китае.

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира в новом формате в 2021 году состоится в Китае. Решение на заседании в Шанхае было принято единогласно, сообщил официальный сайт ФИФА.

В турнире примут участие 24 клуба. От Европы будут участвовать восемь команд – по четверо победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние годы. Если кто-то выиграет этот турнир больше одного раза, место получит следующая по рейтингу команда из Европы.

Таким образом, среди европейских команд участие в турнире уже гарантировали себе Ливерпуль и Челси, которые выиграли еврокубки в прошлом сезоне.

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Также на заседании были утверждены хозяева международных турниров ФИФА в 2021 году:

- Индонезия примет чемпионат мира U-20;

- Перу примет чемпионат мира U-17;

- Россия примет чемпионат мира по пляжному футболу.

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Китай, ФИФА, Футбол, Новости футбола.
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