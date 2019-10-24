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Футболист Сент-Этьена: Нельзя недооценивать Александрию

Футболист Сент-Этьена: Нельзя недооценивать Александрию
11:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Арно Норден надеется на победу над украинским клубом в матче Лиги Европы.

Полузащитник Сент-Этьенна Арно Норден поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда на своем поле сыграет с Александрией.

Французский хавбек заявил, что нельзя недооценивать украинский клуб, поскольку подобное отношение в конечном итоге может сыграть с Сент-Этьеном злую шутку.

"Мы все хотим обыграть Александрию. Вопрос с выходом из группы еще открыт, впереди много матчей. С самого начала мы хотим пройти дальше. Этот вопрос решится не 24 октября, хотя было бы хорошо выиграть.

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября

Знаем, что нас ожидает – мы разбирали соперника. Нам нельзя недооценивать Александрию и попасться в ловушку. В еврокубках не бывает легких матчей. Александрия на выходных проиграла в Киеве 0:1, но то был матч против одного из лидеров чемпионата Украины.

Мы будем играть агрессивно в хорошем смысле этого слова и покажем Александрии, что набрать очки против нас будет очень сложно", - приводит слова Нордена официальный сайт Сент-Этьенна.

Напомним, поединок между Сент-Этьенном и Александрией состоится 24 октября на стадионе Жоффруа Гишар. Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

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Футбол, ФК Александрия, Новости футбола.
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