Футболист Сент-Этьена: Нельзя недооценивать Александрию

Новости спорта:Арно Норден надеется на победу над украинским клубом в матче Лиги Европы.

Полузащитник Сент-Этьенна Арно Норден поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда на своем поле сыграет с Александрией.

Французский хавбек заявил, что нельзя недооценивать украинский клуб, поскольку подобное отношение в конечном итоге может сыграть с Сент-Этьеном злую шутку.

"Мы все хотим обыграть Александрию. Вопрос с выходом из группы еще открыт, впереди много матчей. С самого начала мы хотим пройти дальше. Этот вопрос решится не 24 октября, хотя было бы хорошо выиграть.

Знаем, что нас ожидает – мы разбирали соперника. Нам нельзя недооценивать Александрию и попасться в ловушку. В еврокубках не бывает легких матчей. Александрия на выходных проиграла в Киеве 0:1, но то был матч против одного из лидеров чемпионата Украины.

Мы будем играть агрессивно в хорошем смысле этого слова и покажем Александрии, что набрать очки против нас будет очень сложно", - приводит слова Нордена официальный сайт Сент-Этьенна.

Напомним, поединок между Сент-Этьенном и Александрией состоится 24 октября на стадионе Жоффруа Гишар. Начало матча в 19.55 по киевскому времени.