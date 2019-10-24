Никогда не празднуйте забитые мячи с Жоржиньо (Видео)

Новости спорта:Итальянец Жоржиньо немного увлекся, радуясь победному взятию ворот в матче Лиги чемпионов.

Лондонский Челси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов минимально обыграл Аякс в гостевой встрече (0:1).

Единственный и победный гол в этом поединке на 86-й минуте забил форвард "пенсионеров" Миши Батшуайи. Все бы ничего, но во время празднования взятия ворот, полузащитник Жоржиньо неожиданно схватил своего одноклубника за половой орган.

Никогда. Слышишь? Никогда не празднуй забитые мячи с Жоржиньо https://t.co/aOH7prB0Jb pic.twitter.com/dO1qeyELyX — Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2019

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