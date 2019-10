Чудовищный промах: английский форвард сотворил невозможное (Видео)

В 13-м туре Чемпионшипа Мидлсбро на выезде не сумел забить Хаддерсфилду.

Это не очень удивительно, учитывая, какой момент не использовал форвард "речников" Эшли Флетчер. Нападающему нужно было с пары метров пробить выше лежавшего на газоне вратаря, однако он не стал мелочиться и заодно пробил выше ворот.

WHAT A CHANCE

Ashley Fletcher has his head in his hands after missing from just a yard out, but how about the save from Ryan Schofield that came before it!

Huddersfield 0-0 Middlesbrough

Huddersfield 0-0 Middlesbrough

