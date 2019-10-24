Реал нашел замену главному конкуренту Лунина

Новости спорта:Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения нового вратаря на замену Тибо Куртуа.

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения нового вратаря на замену Тибо Куртуа, который оказался под серьезным давлением на старте нынешнего сезона.

Преемником бельгийца в клубе может стать голкипер "Атлетика" из Бильбао Унай Симон. "Сливочные" видят в 22-летнем испанце будущего основного стража ворот.

На его приобретение придется серьезно потратиться, поскольку баскский клуб не горит желанием расставаться со своим игроком, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет более 50 миллионов евро.

Симон является воспитанником "Атлетика", а на взрослом уровне начал выступать в составе "Басконии".

Также добавим, что украинский вратарь "Реала" претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших в своей возрастной категории.