Вратарь Копенгагена отметил удар Вербича

Новости спорта:Карл-Йохан Йонссон прокомментировал приближающийся матч против Динамо.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы Динамо примет Копенгаген на своем поле. Голкипер датчан Йонссон считает, что поединок будет большим вызовом для него и партнеров.

"Матч будет большим испытанием для нас как команды. Изучили их и в нападении, и в обороне. Мне также нужно посмотреть видео с игроками их атаки, чтобы тщательно подготовиться к игре. Мы должны действовать хорошо в защите и эффективно в атаке. Нам нужно удачно показать себя в битве лидеров группы, чтобы потом закрепить успех в домашней встрече", — приводит слова Йонссона официальный сайт Копенгагена.

"Вербич? У меня нет никакой особой информации о нем. Наши тренеры хорошо знакомы с ним, а потому с этим не должно быть проблем. Знаю, что у Вербича хороший удар".