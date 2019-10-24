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"Они нас боялись": Конте о матче Интера против Боруссии Д

"Они нас боялись": Конте о матче Интера против Боруссии Д
14:16 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал поединок Интера против Боруссии Д в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте - о домашней победе над "Боруссией".

- Это был очень трудный тактический матч. Обе команды пытались удивить друг друга. Знали, что мы прижаты к стенке после поражения и ничьей в первых двух матчах. Теперь надо добиться нужного результата в Дортмунде. Матч будет трудным. "Барселона" и "Боруссия" - фавориты в этой группе, но мы продолжаем бороться, и наши шансы по-прежнему зависят от нас.

Мы готовились оказывать на соперников давление на определенных участках поля, и они сразу же перестроились. Они заиграли пятью защитниками, это говорит о том, что они нас боялись. Гальярдини, Барелла и Брозович проделали отличную работу как в нападении, так и в защите.

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Я часто ругаю Брозовича за то, что он чересчур увлекается атакой, но сегодня он здорово сыграл и на том, и на другом конце поля, - подчеркнул алленаторе в интервью официальному сайту УЕФА.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Антонио Конте, Футбол, Новости футбола.
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