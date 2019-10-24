Сольбаккен: Динамо, вероятно, является лучшей командой группы

Новости спорта:Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен прокомментировал приближающийся матч против Динамо.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Динамо примет Копенгаген. Главный тренер датской команды считает вице-чемпиона Украины самым грозным участником квартета, хоть и заявлял, что не боится оппонента.

"Динамо, вероятно, является лучшей командой группы. Киевляне должны быть фаворитом в домашнем матче, так что это, очевидно, будет для нас большой проблемой. Как всегда, нам нужен баланс. Необходимо учитывать сильные стороны противника, но показывать свою игру. Нам нужно быть дисциплинированными и усердно работать, так же, как и в двух первых матчах", — приводит слова Сольбаккена официальный сайт датчан.

"Мы, скорее всего, окажемся под серьезным давлением, с которым нужно попытаться справиться. Кроме того, придется больше полагаться на контратакующую игру".

Кроме того, Столе Сольбаккен не оставил без внимания своего бывшего подопечного Беньямина Вербича.

"Это наша первая встреча с Динамо, но у нас хорошие отношения с клубом после продажи Беньямина Вербича, которая прошла удачно для обеих сторон. Вербич, очевидно, один из игроков, которых мы очень уважаем. Он силен при игре один в один. Мы следили за Вербичем с тех пор, как он покинул нас, и мы видим, что развитие продолжилось".