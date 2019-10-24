Скачать
Четверг, 24.10.2019
Украинка Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Названы претенденты на звание игрока тура в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание игрока тура в Лиге чемпионов

Сольбаккен: Динамо, вероятно, является лучшей командой группы

Сольбаккен: Динамо, вероятно, является лучшей командой группы
14:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен прокомментировал приближающийся матч против Динамо.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Динамо примет Копенгаген. Главный тренер датской команды считает вице-чемпиона Украины самым грозным участником квартета, хоть и заявлял, что не боится оппонента.

"Динамо, вероятно, является лучшей командой группы. Киевляне должны быть фаворитом в домашнем матче, так что это, очевидно, будет для нас большой проблемой. Как всегда, нам нужен баланс. Необходимо учитывать сильные стороны противника, но показывать свою игру. Нам нужно быть дисциплинированными и усердно работать, так же, как и в двух первых матчах", — приводит слова Сольбаккена официальный сайт датчан.

"Мы, скорее всего, окажемся под серьезным давлением, с которым нужно попытаться справиться. Кроме того, придется больше полагаться на контратакующую игру".

Кроме того, Столе Сольбаккен не оставил без внимания своего бывшего подопечного Беньямина Вербича.

Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)

"Это наша первая встреча с Динамо, но у нас хорошие отношения с клубом после продажи Беньямина Вербича, которая прошла удачно для обеих сторон. Вербич, очевидно, один из игроков, которых мы очень уважаем. Он силен при игре один в один. Мы следили за Вербичем с тех пор, как он покинул нас, и мы видим, что развитие продолжилось".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Копенгаген, Футбол, Новости футбола, Столе Сольбаккен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)
03 Челси нанес первое поражение Аяксу в Лиге чемпионов 2019/2020 (Фото)
04 Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
05 Аякс 0:1 Челси: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь