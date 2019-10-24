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Гранды АПЛ и Серии А заинтересованы в подписании звезды Баварии

Гранды АПЛ и Серии А заинтересованы в подписании звезды Баварии
14:46 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий сборной Германии Томас Мюллер может сменить немецкую Бундеслигу на Серию А или АПЛ.

Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед и миланского Интера.

"Нерадзурри" усилили свой интерес к подписанию 30-летнего немца в зимнее трансферное окно, утверждает kicker.

По информации издания, Интер собирается воспользоваться туманными перспективами Мюллера в Мюнхене. Форвард хочет иметь больше игрового времени, а его представителей разозлило недавнее интервью президента Баварии Ули Хёнесса, в котором тот сделал реверанс в сторону Филиппе Коутиньо.

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Зато редактор Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что в январском трансфере нападающего заинтересован Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" имеют ощутимые проблемы в атаке после ухода Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, а также из-за травмы Антони Марсьяля и невнятной формы Маркуса Рашфорда.

В нынешнем сезоне Томас Мюллер провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч. В структуре Баварии чемпион мира-2014 находится с 11 лет.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Томас Мюллер.
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