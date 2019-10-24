Защитник Монако: Мы пропускаем слишком много голов

Новости спорта:Центральный защитник Монако Бенуа Бадиашиль прокомментировал предстоящий матч против Нанта в рамках чемпионата Франции.

Перед выездной игрой с "Нантом", которая пройдет в пятницу, Бенуа Бадиашиль дал ответы на вопросы журналистов.

- При текущей схеме я чувствую себя хорошо на поле. Мы несомненно пропускаем слишком много голов, но команда развивается, и со временем дела пойдут в гору. Мои партнеры по команде всегда готовы помочь, они отлично относятся ко мне, это идет мне на пользу. Когда в команде все складывается, как сейчас, то легче играть лучше. Я стараюсь поддерживать общие усилия, и пока у меня это получается достаточно хорошо, нужно продолжать в том же духе.

Я стараюсь не терять бдительности при работе с мячом. Тренер прав, я все еще допускаю слишком много ошибок, но я молод, и мне предстоит еще многому научиться. С помощью тренера и партнеров по команде я продолжу прогрессировать.

Победа в игре с "Нантом" позволит нам еще подняться в турнирной таблице. Это суперважный матч, поэтому нужно обязательно набирать три очка. Мы одержали три победы в четырех последних встречах. Важно сохранить положительную динамику, - подчеркнул Бадиашиль в интервью клубной пресс-службе.