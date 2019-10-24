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Легенда французского футбола раскритиковал Мбаппе

Легенда французского футбола раскритиковал Мбаппе
15:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый французский экс-футболист Кристоф Дюггари высказал свое мнением о словах Килиана Мбаппе после матча против Брюгге.

Килиан Мбаппе остался в запасе на матч Лиги чемпионов против Брюгге. Форвард вышел на замену в концовке первого тайма и сумел отметиться хет-триком и ассистом.

После матча Мбаппе заявил, что "рассчитывал сыграть в основе" и что "хотел показать, что без него куда тяжелее, чем с ним". Такие высказывания не пришлись по душе чемпиону мира-1998 и чемпиону Европы-2000 Кристофу Дюггари.

"Это неловко. Может я говорю грубо, но я не хочу разрушать свой образ Мбаппе. Мне кажется, он "неймаризуется", становится эгоистом", — отметил Дюггари в эфире RMC.

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В нынешнем сезоне Мбаппе забил пять голов и сделал четыре ассиста в семи матчах за ПСЖ в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. При этом он только трижды выходил в основе.

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Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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