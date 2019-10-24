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Клопп высказался об игре Чемберлена против Брюгге

Клопп высказался об игре Чемберлена против Брюгге
15:37 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал матч Ливерпуля против Брюгге в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от крупной выездной победы над бельгийским "Генком".

- В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть, - напомнил Клопп в интервью пресс-службе УЕФА. - Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом - это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против "Тоттенхэма".

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Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное - это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

Окслейд-Чемберлен был таким же, как и сама игра. Он был очень хорош, но может еще лучше, и он об этом знает. Он провел много времени вне игры, в некоторые моменты ему не хватало чувства ритма, но голы у него вышли на загляденье. Для него это большой шаг вперед.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Алекс Окслейд-Чемберлен, Футбол, Юрген Клопп, ФК Брюгге, Новости футбола.
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