Клопп высказался об игре Чемберлена против Брюгге

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал матч Ливерпуля против Брюгге в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от крупной выездной победы над бельгийским "Генком".

- В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть, - напомнил Клопп в интервью пресс-службе УЕФА. - Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом - это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против "Тоттенхэма".

Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное - это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

Окслейд-Чемберлен был таким же, как и сама игра. Он был очень хорош, но может еще лучше, и он об этом знает. Он провел много времени вне игры, в некоторые моменты ему не хватало чувства ритма, но голы у него вышли на загляденье. Для него это большой шаг вперед.