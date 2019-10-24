Шахтер - Динамо: билеты на матч поступили в продажу

Новости спорта:Совсем скоро в чемпионате Украины состоится Класико Шахтер - Динамо.

В воскресенье, 10 ноября, на стадионе Металлист в Харькове состоится украинское Класико Шахтер - Металлист в рамках 14-го тура FAVBET Лиги.

Горняки будут принимать команду Михайличенко, которая недавно вышла на вторую позицию в турнирной таблице. Предстоящая встреча - прекрасная возможность для киевлян ввязаться в чемпионскую гонку.

Начало матча в 17:00. Билеты на игру уже поступили в свободную продажу. Цена стартует с 50 гривен.

Турнирная таблица

Напомним, что 30 октября Динамо сыграет против Шахтера в рамках 1/8 финала Кубка Украины.