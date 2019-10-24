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Болельщики Ливерпуля ехали на матч в Генк, а попали в Гент

Болельщики Ливерпуля ехали на матч в Генк, а попали в Гент
15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Впрочем, для фанатов-путешественников есть и приятный момент.

В среду, 23 октября, в рамках 3-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль гостевал в Бельгии.

Команда Юргена Клоппа разгромила местный Генк со счетом 1:4.

Но два болельщика английской команды не смогли увидеть этот матч в живую, хотя и направлялись туда. Курьезный случай произошел с двумя мужчинами, которые ехали в Генк, а приехали в Гент (другой город в Бельгии, который ближе к Англии). Это они поняли за полчаса до старта матча, а расстояние между городами составляет 140 км.

Впрочем, их пост в соцсетях "сработал" и местная команда Гент пригласила заблудившихся фанатов на сегодняшний матч.

Гент пригласил их посетить свой поединок против Вольфсбурга в рамках Лиги Европы, который состоится сегодня, 24-го октября.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Генк, ФК Гент.
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