Болельщики Ливерпуля ехали на матч в Генк, а попали в Гент

В среду, 23 октября, в рамках 3-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль гостевал в Бельгии.

Команда Юргена Клоппа разгромила местный Генк со счетом 1:4.

Но два болельщика английской команды не смогли увидеть этот матч в живую, хотя и направлялись туда. Курьезный случай произошел с двумя мужчинами, которые ехали в Генк, а приехали в Гент (другой город в Бельгии, который ближе к Англии). Это они поняли за полчаса до старта матча, а расстояние между городами составляет 140 км.

Впрочем, их пост в соцсетях "сработал" и местная команда Гент пригласила заблудившихся фанатов на сегодняшний матч.

Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!

If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo

— KAA Gent (@KAAGent) 24 октября 2019 г.