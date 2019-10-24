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Динамо - Копенгаген: стартовые составы на матч Лиги Европы

Динамо - Копенгаген: стартовые составы на матч Лиги Европы
20:47 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня киевское Динамо будет противостоять датскому Копенгагену в поединке Лиги Европы.

В рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы киевское Динамо сыграет с датским Копенгагеном. Игра пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на данный матч.

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Цыганков, Шепелев, Сидорчук (к), Де Пена – Вербич – Беседин

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Нельссон, Папаяннопулос, Овьедо – Фальк-Йенсен, Зека (к), Стаге, Фишер – Сантос, Сотириу

Динамо является фаворитом данного противостояния и в случае победы сможет единолично возглавить турнирную таблицу Группы В. Подопечные Михайличенко имеют прекрасную серию из семи матчей без поражений. К тому же все эти семь матчей динамовцы не пропускают. В игре с Копенгагеном киевляне намерены продлить эту серию.

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В прямом эфире на ТВ поединок Динамо - Копенгаген можно посмотреть на телеканале Футбол 2. Кроме того, следить за ходом игры можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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