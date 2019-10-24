Легенда итальянского футбола может вернуться в Рому

Новости спорта:Именитый экс-игрок сборной Италии Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб уже будущим летом, но в новом амплуа.

Полузащитник Бока Хуниорс Даниэле Де Росси может вернуться в Рому следующим летом на новую для себя должность, сообщает портал Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Римский клуб планирует реорганизовать работу академии и пригласить новых тренеров. По информации источника, Де Росси может заменить во главе команды Примаверы своего отца Альберто, который получит повышение.

Ранее 36-летний игрок заявлял, что хотел бы заняться тренерской деятельностью после завершения карьеры.

В текущем сезоне Де Росси провел 3 поединка в составе Бока Хуниорс.