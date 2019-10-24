Нагельсманн объяснил, почему заменил Вернера в перерыве игры против Зенита

Новости спорта:Наставник немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн прокомментировал поединок против Зенита в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн - о победе над "Зенитом".

- Очень доволен тем, что показала команда. Мы заслужили победу, - сказал Нагельсманн в интервью официальному сайту УЕФА. - В первом тайме у нас было не очень много голевых моментов, но мы контролировали игру.

В перерыве я заменил Тимо Вернера, ведь понимал, что надо чаще играть через фланги, пришлось поменять схему. И мы забили два красивых мяча.

Учитывая нашу серию и тот факт, что мы пропустили первыми, думаю, невероятно, как хладнокровно мы себя вели на поле. Порой мы слишком рисковали, и нам повезло, что передачам "Зенита" в атаке чуть не хватило точности. Мы добились важнейшей победы в важный период.