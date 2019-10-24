Сент-Этьен - Александрия: стартовые составы команд

Новости спорта:Стали известны стартовые составы на поединок Лиги Европы Сент-Этьен - Александрия.

Александрия сегодня будет противостоять французскому Сент-Этьену в поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Поединок пройдет на стадионе "".

Наставники команд определились с теми футболистами, которым они доверяют выйти на поединок в стартовом составе.

Сент-Этьен: Руффье – Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэл Силва – М'Вила, Аолу, Юссуф – Амума, Берич, Норден

Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада, Лучкевич – Ковалец, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра

Александрия и Сент-Этьен после двух туров имеют по одному очку в активе и занимают третье и четвертое место в группе соответственно. Александрия взяла свое очко в игре прошлого тура против Гента, а Сент-Этьен в свою очередь завоевал очко в игре с Вольфсбургом.

В прямом эфире поединок Сент-Этьен - Александрия покажет канал Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция этого матча будет на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.