Сент-Этьен - Александрия: стартовые составы команд

Александрия сегодня будет противостоять французскому Сент-Этьену в поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Поединок пройдет на стадионе "".
Наставники команд определились с теми футболистами, которым они доверяют выйти на поединок в стартовом составе.
Сент-Этьен: Руффье – Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэл Силва – М'Вила, Аолу, Юссуф – Амума, Берич, Норден
Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана
Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада, Лучкевич – Ковалец, Третьяков – Ситало
Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра
Александрия и Сент-Этьен после двух туров имеют по одному очку в активе и занимают третье и четвертое место в группе соответственно. Александрия взяла свое очко в игре прошлого тура против Гента, а Сент-Этьен в свою очередь завоевал очко в игре с Вольфсбургом.
В прямом эфире поединок Сент-Этьен - Александрия покажет канал Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция этого матча будет на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.