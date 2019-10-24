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Наставник МЮ рассыпался в комплиментах в адрес форварда Тоттенхэма

Наставник МЮ рассыпался в комплиментах в адрес форварда Тоттенхэма
20:36 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о форварде Тоттенхэма Харри Кейне.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего хавбека команды Роя Кина, который сказал, что "Манчестер Юнайтед" может решить все проблемы, купив форварда "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.

"Мне нравятся игроки, которые могут реализовать даже полумомент. Но таких футболистов немного. Кейн — один из лучших, но он является форвардом "Тоттенхэма".

Есть Роберт Левандовски и Гарри Кейн. Они напоминают Ширера и ван Нистелроя - фантастические бомбардиры!

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Рой всё говорит прямо, верно? Но нам нужно упорно работать. Возвращение Марсьяля сильно поможет. Я уверен, что после возвращения Антони легче станет и Рашфорду", — цитирует Сульшера The Sun.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер, Харри Кейн.
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