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"Мане или Мбаппе": экс-звезда Ливерпуля рассказал, кто заслуживает "Золотой мяч"

"Мане или Мбаппе": экс-звезда Ливерпуля рассказал, кто заслуживает "Золотой мяч"
18:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок Ливерпуля Эль-Хаджи Диуф прокомментировал борьбу за Золотой мяч-2019.

Экс-футболист «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф поделился мнением о форварде мерсисайдцев Садио Мане и нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе, которые претендуют на «Золотой мяч».

«Считаю, что Садио Мане провёл год лучше, чем Килиан Мбаппе. Он заслуживает «Золотой мяч» больше как с личной точки зрения, так и коллективной. Нет смысла сравнивать английскую Премьер-лигу с чемпионатом Франции. В АПЛ нужно прилагать больше усилий.

Думаю, что в тройку войдут Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мане. Дело в лигах, в которых они играют. Мбаппе нужно покинуть Францию, чтобы выиграть «Золотой мяч». Единственным игроком из Лиги 1, который получил «Золотой мяч», был Жан-Пьер Папен, но его «Марсель» тогда дошёл до финала Лиги чемпионов», — цитирует Диуфа Le Parisien.

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Действующим обладателем «Золотого мяча» является полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

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ФК Ливерпуль, Золотой мяч, Футбол, Новости футбола, Садио Мане, Килиан Мбаппе.
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