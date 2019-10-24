Моуриньо отказался возглавить немецкий гранд

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо не будет тренировать дортмундскую Боруссию.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался от работы в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза.

Португальский специалист не заинтересован в должности наставника «Боруссии», поскольку хочет возглавить более амбициозный клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуриньо намерен вернуться в «Реал», который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со «сливочными» с 2010 по 2013 год. В клубе из Мадрида он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Дортмундская «Боруссия» после восьми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от лидирующей мёнхенгладбахской «Боруссии» составляет всего одно очко.