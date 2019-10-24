Форвард Копенгагена: Ничья в игре с Динамо нас устроит

Новости спорта:Бывший форвард лондонского Арсенала Никлас Бендтнер поделился своим мнением о предстоящем матче против Динамо.

Нападающий Копенгагена Никлас Бендтнер прокомментировал предстоящий поединок своей команды против киевского Динамо в Лиге Европы.

"Этот матч будет отличаться от моих предыдущих в Украине. У нас есть четыре очка после двух туров, хотим продлить серию без поражений. Конечно, настраиваемся на победу, но не исключаю, что матч будет равным. При таких условиях, ничья будет тоже положительным результатом. Не чувствую себя звездой, я просто часть команды", — заявил футболист в эфире телеканала Футбол.

Украинским клубам Бендтнер противостоял в трех матчах. В сезоне-2008/09 его Арсенал оказался в одной группе с Динамо в Лиге чемпионов. В Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского датчанин провел 20 минут, матч завершился вничью 1:1. В Лондоне на Эмирейтс футболист отыграл 22 последние минуты матча, вырвав победу для своей команды на 87-й минуте (1:0).

Также Бендтнер встречался с донецким Шахтером в сезоне-2010/11, также в Лиге чемпионов. Первый на Эмирейтс игрок провел в запасе (5:1 в пользу Арсенала). На Донбасс-Арене футболист отыграл 73 минуты, победу одержал Шахтер (2:1).

Матч Динамо — Копенгаген состоится сегодня, 24 октября, в 22:00 на НСК Олимпийском.