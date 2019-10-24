Челси отказывается отпускать своего лидера в Ювентус

Новости спорта:Хавбек сборной Франции Н'Голо Канте скорее всего не покинет лондонский Челси в ближайшем будущем.

Лондонский "Челси" не собирается рассматривать варианты продажи полузащитника Н'Голо Канте.

Ранее итальянская пресса сообщала, что футболиста хочет приобрести туринский "Ювентус", однако в последние дни в английской прессе появилась информация о том, что синие не будут выставлять игрока сборной Франции на продажу.

Сообщается, что в покупке игрока заинтересован нынешний рулевой "Ювентуса" Маурицио Сарри, который ранее руководил "Челси". Тем не менее Sky Italia сообщила, что этот вариант для "Ювентуса" доступен не будет. По информации издания, "Челси" отказался вести переговоры в отношении Канте, несмотря на то, что по поводу него обращались первые лица итальянского клуба.

Напомним, что Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в июле 2016 года за 32 миллиона фунтов стерлингов.