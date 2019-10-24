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Форвард Интера: Счастлив, что получаю так много игрового времени

Форвард Интера: Счастлив, что получаю так много игрового времени
20:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес прокомментировал поединок миланского Интера против Боруссии Д.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес, забивший гол в ворота дортмундской Боруссии (2:0), прокомментировал работу под руководством Антонио Конте, заявив, что при нынешнем главном тренере он получает больше игрового времени и уверенности.

"Я всегда работаю для того, чтобы стать лучше, и делаю это вместе с Интером. Я следую установкам тренера, стараюсь поддерживать хорошие отношения с партнерами по команде".

"Счастлив, что получаю так много игрового времени и больше уверенности от этого. Этого мне не хватало в прошлом сезоне, в частности при Спаллетти.

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Тогда я выходил в концовках встреч и мне не хватало времени показать свои лучшие качества", — приводит слова аргентинца Calciomercato.

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ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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