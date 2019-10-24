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Ювентус готовит грандиозный трансфер будущим летом

Ювентус готовит грандиозный трансфер будущим летом
20:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Туринский Ювентус намерен осуществить громкий трансфер будущим летом.

Руководство туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно 2020 года планирует приобрести одну из звёзд футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список итальянского клуба входят нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

В услугах Мбаппе и Погба заинтересован также мадридский «Реал», а Неймара в свой состав хочет вернуть каталонская «Барселона».

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Напомним, Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. С туринской командой 26-летний француз четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. Контракт хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

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ФК Ювентус, Поль Погба, Неймар, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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