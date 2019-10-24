МЮ одолел Партизан в Белграде в матче Лиги Европы

Новости спорта:В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Партизан.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в игре стал форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль. На 43-й минуте он реализовал пенальти.

В другом матче группы «АЗ Алкмар» разгромил «Астану». Встреча проходила на стадионе «Карс Джинс» в Гааге и завершилась со счётом 6:0.

Забитыми мячами в составе нидерландского клуба отметились Теун Коопмейнерс, отметившийся дублем, Мирон Боадю, Калвин Стенгс, Юкинари Сугавара и Уссама Идрисси.

После 3 туров «Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу группы L, набрав 7 очков. «АЗ Алкмар» занимает 2-е место (5), «Партизан» — 3-е (4), «Астана» — 4-е (0).